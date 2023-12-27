نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد اليوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون في مباراة قوية أمام نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق يستضيف ملعب جريفين بارك مباراة برينتفورد ضد ولفرهامبتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ضد برينتفورد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.