نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي ضد الصفاقسي اليوم الأربعاء في الدوري التونسي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الكرة التونسية، قمة من العيار الثقيل تجمع بين الترجي والصفاقسي في قمة المجموعة الثانية في الدوري.

ويدخل الترجي محتلا صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، من 9 مباريات، استطاع التفوق في 8 لقاءات، والتعادل في لقاء وحيد، بينما لم يتلقى أي هزيمة.

بينما يتواجد الصفاقسي في المركز الثالث برصيد برصيد 19 عشر نقطة، استطاع التفوق في 6 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، بينما هزم في 3 لقاءات.

وواجه الترجي والصفاقسي في 139 مباراة سابقة؛ كان لأبناء باب سويقة نصيب بتحقيق 62 فوزًا مقابل 30 فوزًا لفريق الصفاقسي، فيما انتهت 46 مباراة بنتيجة التعادل. وقد سجل الترجي 181 هدفا في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل الصفاقسي 117 هدفًا

موعد مباراة الترجي ضد الصفاقسي في الدوري التونسي

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانيةعصرا بتوقيت تونس، الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة.وتقام المباراة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، معقل نادي الترجي.

وكانت مباراة الذهاب قد حسمها أبناء باب سويقة بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي في الدوري

وتنقل مباراة الترجي والصفاقسي، عبر شاشة التلفزة التونسية الوطنية 1، بصفتها الناقل الأول للمسابقة، وتنقل أيضا عبر شاشة قنوات الكأس القطرية