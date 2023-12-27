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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية بالجولة 7 بالقسم الرابع ببنى سويف

تقام الجمعه منافسات الجولة السابعة بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، وتشهد المسابقة مشاركة 7 فرق تطمح فى المنافسة على الصعود لدوري القسم الثالث.



ومن المقرر أن يستضيف فريق مركز شباب باروط نظيره فريق مركز شباب ناصر بمواجهة قوية، ويسعى باروط لمصالحة جماهيره بعد الخسارة بالجولة الماضية والعودة لسباق المنافسة فيما يسعى ناصر لاستمرار سلسلة النتائج الايجابية.

ويحتل باروط المركز الثالث برصيد 10 نقاط فيما يحتل ناصر الترتيب الثانى برصيد 12 نقطة.



ويستضيف نادى اهناسيا نظيره مركز شباب الواسطى بمواجهة صعبة، حيث يسعى اهناسيا لتحقيق انتصار وسط جماهيره فيما يسعى الواسطى لتحقيق فوز خارج الديار للتشبث بالصدارة.

زيحتل مركز شباب الواسطى المركز الأول برصيد 13 نقطة

ويأتي نادى اهناسيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

ويلتقي مركز شباب الفشن بملعبه مع شقيقه نادى شبان الفشن بديربي المدينة، ويسعى الفريقان لتقديم عرض قوى أمام الجماهير والتقدم بجدول الترتيب.

ويحتل الفشن المركز الخامس برصيد 5 نقاط فيما يتواجد الشبان بالمركز السابع والاخير دون نقاط.

فيما لن يشارك نادى الفشن بمباريات تلك الجولة.



وكانت مباريات الجولة السادسة قد شهدت احراز 12 هدف خلال 3 مباريات.

حيث فاز مركز شباب الواسطى على ضيفه مركز شباب باروط بنتيجة 4/1 فيما فاز مركز شباب ناصر على ضيفه نادى الفشن بنتيجة 2/1 وسقط نادى شبان الفشن أمام ضيفه نادى اهناسيا برباعية نظيفة.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب الواسطى 13 نقاط.

2 - مركز شباب ناصر 12نقاط.

3 - مركز شباب باروط 10 نقاط.

4 - نادى اهناسيا 8 نقاط .

5 - مركز شباب الفشن 5 نقاط.

6 - نادى الفشن 3 نقاط.

7 - نادى شبان الفشن صفر.