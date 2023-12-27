نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شيتوس" يُشيد بنجم الوحدة الإماراتي واتجاه للاستعانة به بشكل دائم في منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد وائل رياض "شيتوس" المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بالمستوى الذي ظهر عليه عمار مصطفى لاعب نادي الوحدة الإماراتي خلال تواجده الحالي بمعسكر الفراعنة الحالي.

وكان وائل "شيتوس" يُشيد بنجم الوحدة الإماراتي

رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب قد استدعى عمار مصطفى للتواجد في معسكر المنتخب الحالي والمنعقد لاختيار أفضل العناصر التي تلعب في الخارج لتمثيل الفراعنة، وذلك بعدما أرسل كشافيه إلى الإمارات لمتابعة اللاعب مع ناديه الوحدة.

كما أثنى الجهاز المعاون في منتخب مصر للشباب بقدرات لاعب الوسط، وأكدوا بأنه سيكون إضافة قوية للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وشارك اللاعب الشاب في آخر المباريات الودية التي لعبها الفراعنة في المعسكر قبل أن يعود مجددًا إلى ناديه الوحدة لاستكمال مهمته مع ناديه.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قرر في وقت سابق استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية للخضوع إلى اختبارات وعدد من التدريبات قبل الاعتماد على عدد منهم بشكل مستمر مع الفراعنة.