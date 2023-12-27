نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم، وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: جورحي بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو _ تياجو سيلفا _ أكسيل ديساسي _ ليفي كولويل.

خط الوسط: ليسلي أجوتشوكو _ كونور كالاجر _ كول بالمر.

وفي الهجوم: رحيم سترلينج _ نيكولاس جاكسون _ ارماندو بروخا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس عبر قناة beIN Sports 1HD.