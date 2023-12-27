نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الترجي المتوقع أمام الصفاقسي اليوم في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر جماهير الكرة التونسية، قمة من العيار الثقيل تجمع بين الترجي والصفاقسي في قمة المجموعة الثانية في الدوري.

ويدخل الترجي محتلا صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، من 9 مباريات، استطاع التفوق في 8 لقاءات، والتعادل في لقاء وحيد، بينما لم يتلقى أي هزيمة.

بينما يتواجد الصفاقسي في المركز الثالث برصيد برصيد 19 عشر نقطة، استطاع التفوق في 6 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، بينما هزم في 3 لقاءات.

وواجه الترجي والصفاقسي في 139 مباراة سابقة؛ كان لأبناء باب سويقة نصيب بتحقيق 62 فوزًا مقابل 30 فوزًا لفريق الصفاقسي، فيما انتهت 46 مباراة بنتيجة التعادل. وقد سجل الترجي 181 هدفا في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل الصفاقسي 117 هدفًا

التشكيل المتوقع لفريق الترجي في مواجهة الصفاقسي

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي – محمد علي بن حميدة – ياسين مرياح – محمد أمين توغاي.

الوسط: غيث الوهابي – حسام تقا – يان ساس.

الهجوم: أسامة بوقرة – بلال الساحلي – رودوريجو رودريجيز.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي في الدوري

وتنقل مباراة الترجي والصفاقسي، عبر شاشة التلفزة التونسية الوطنية 1، بصفتها الناقل الأول للمسابقة، وتنقل أيضا عبر شاشة قنوات الكأس القطرية