عاجل.. موقف ديانج من الرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الاهلي، حقيقة وجود عرض قطري للتعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف ديانج من الرحيل عن الأهلي

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول اقتراب ديانج من مغادرة الأهلي في يناير المقبل، بعد وصول عرض قطري مغري للحصول على خدماته.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كل ما تم تداوله بشأن وجود عروض للتعاقد مع ديانج، غير صحيح.

وأضاف، أن اللاعب أيضا لم يتلقى أي عروض أو اتصالات حتى من خلال وكيله بشأن التعاقد معه، موضحا أن ما تردد عبر وسائل الإعلام القطرية في الساعات الماضية، ليس له أساس من الصحة.

ويستعد الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري المقرر له غدًا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة أمام فيوتشر، في المباراة التي ستجمع بي الفريقين على ملعب الملك هزاع بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري هذا الموسم، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.