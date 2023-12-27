نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. الصن: مانشستر يونايتد يخطط لضم بولونيا سبورت: بايرن ميونخ يضم فاران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 27-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

اقترب مانشستر سيتي من التعاقد مع لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إيتشيفيري من ريفر بليت في صفقة من المرجح أن تؤدي إلى إعارة اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى ناديه الحالي حتى نهاية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. (إي إس بي إن)

يعتبر أرسنال في وضع أفضل للتعاقد مع مدافع سبورتنج لشبونة البالغ من العمر 22 عامًا جونسالو إيناسيو في يناير، كما أن اللاعب البرتغالي الدولي، الذي لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، يثير اهتمام ليفربول أيضًا. (آ بولا - بالبرتغالية)

تم ربط مهاجم سبورتنج لشبونة فيكتور جيوكيريس بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي في يناير، لكن اللاعب السويدي الدولي البالغ من العمر 25 عامًا، والذي كان يلعب سابقًا مع كوفنتري سيتي، يقول إنه يريد البقاء مع النادي البرتغالي لبقية الموسم. (90 دقيقة)

جيسي لينجارد على رادار الأندية الفرنسية

توتنهام مستعد لدفع 25 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط البلجيكي آرثر فيرميرين البالغ من العمر 18 عامًا من رويال أنتويرب - مع الصفقة التي تتضمن مبلغ كبير مقدمًا واتفاقًا على إعارة اللاعب مرة أخرى إلى أبطال دوري المحترفين للفترة المتبقية من الموسم. موسم. (الصن)

تم عرض لاعب خط وسط إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق جيسي لينجارد، 31 عامًا، كوكيل مجاني لفريق ليل الفرنسي. ومع ذلك، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدمر فرصه في الانتقال لأن الأندية الفرنسية تقتصر على التعاقد مع أربعة لاعبين من دول أو دول خارج الاتحاد الأوروبي. (ميرور)

مانشستر يونايتد يخطط لضم جوشوا زيركزي

يفكر مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي تبلغ قيمته 26 مليون جنيه إسترليني، والذي سجل سبعة أهداف في 17 مباراة هذا الموسم لصالح فريق بولونيا الإيطالي. (سبورت 1)

يحرص إنتر ميلان على ضم اللاعب الدولي الإيراني مهدي طارمي، 31 عامًا، من بورتو في يناير ولكن يمكن أن ينظر إلى مهاجم مانشستر يونايتد الفرنسي أنتوني مارسيال، 28 عامًا، ولاعب تشيلسي الدولي الألباني أرماندو بروجا، 22 عامًا، كبديلين. (لاجازيتا ديلو سبورت)

رفض أتلتيكو مدريد عرض يوفنتوس للتعاقد مع لاعب خط الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول، 29 عامًا. (موندو ديبورتيفو)

توصل باريس سان جيرمان إلى اتفاق بقيمة 20 مليون يورو (17.34 مليون جنيه إسترليني) مع كورينثيانز من أجل لاعب خط الوسط البرازيلي غابرييل موسكاردو البالغ من العمر 18 عامًا. (فابريزيو رومانو)

المدافع الفرنسي السابق رافائيل فاران، 30 عامًا، منفتح على مغادرة مانشستر يونايتد للعودة إلى لانس، حيث بدأ مسيرته. (ليكيب)

لكن بايرن ميونيخ حريص أيضًا على التحرك من أجل فاران بينما يظل نادي آخر من أندية السابقة، ريال مدريد، في السباق أيضًا. (سبورت)

سافر مهاجم البرازيل وأتلتيكو بارانينسي السابق فيتور روكي، 18 عامًا، إلى إسبانيا لبدء عقده مع برشلونة - وقع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا عقدًا لمدة سبع سنوات مع بطل الدوري الإسباني في يوليو. (فابريزيو رومانو)