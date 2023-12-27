نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الصفاقسي ضد الترجي اليوم الأربعاء في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الصفاقسي مواجهة تقيلة أمام الترجي التونسي، في قمة المجموعة الثانية، والتي تجمع بين الفريقين في الدوري التونسي.

ويدخل الترجي محتلا صدارة المجموعة برصيد 25 نقطة، من 9 مباريات، استطاع التفوق في 8 لقاءات، والتعادل في لقاء وحيد، بينما لم يتلقى أي هزيمة.

بينما يتواجد الصفاقسي في المركز الثالث برصيد برصيد 19 عشر نقطة، استطاع التفوق في 6 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، بينما هزم في 3 لقاءات.

وواجه الترجي والصفاقسي في 139 مباراة سابقة؛ كان لأبناء باب سويقة نصيب بتحقيق 62 فوزًا مقابل 30 فوزًا لفريق الصفاقسي، فيما انتهت 46 مباراة بنتيجة التعادل. وقد سجل الترجي 181 هدفا في تاريخ مواجهات الفريقين، بينما سجل الصفاقسي 117 هدفًا

التشكيل المتوقع للصفاقسي في مواجهة الترجي

حراسة المرمى: صبري بن حسين.

الدفاع: خالد الهمامي – عزيز السايحي – علاء غرام – كوفي كوامي.

وسط الملعب: موسى كونتي – نابي كامارا – شادي الهمامي.

وفي الهجوم: وضاح الزايدي – بركات حميدي – حازم حاج حسن.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والصفاقسي في الدوري

وتنقل مباراة الترجي والصفاقسي، عبر شاشة التلفزة التونسية الوطنية 1، بصفتها الناقل الأول للمسابقة، وتنقل أيضا عبر شاشة قنوات الكأس القطرية.