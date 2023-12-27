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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الجماعي في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب الفرعية، استعدادًا لمواجهة فيوتشر مساء غدٍ الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي يخوض مرانه الختامي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة فيوتشر

ويواصل الأهلي استعداده للمباراة الختامية في كأس السوبر المصري، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين بفندق الإقامة، شرح لهم بعض الأمور الفنية والتي ينوي تطبيقها خلال المباراة، كما حرص على تحفيز اللاعبين من أجل حصد اللقب المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وحقق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، فوز صعب ضد سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد في نصف نهائي السوبر المصري بالمباراة التي أقيمت على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري فيما يلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز على الميدالية البرونزية.

