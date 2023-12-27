نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا الويشي: إمام عاشور افتقد الحب في الزمالك.. وجماهير الأهلي نسيت اللي عمله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثني رضا الويشي مهاجم النادي الأهلي الأسبق، ولاعب فريق ألو إيجيبت أحد أندية دوري القسم الثاني، على أداء إمام عاشور مع النادي الأهلي، منذ قدومه للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الويشي خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "الأهلي نجح في تقويم إمام عاشور منذ قدومه، واللاعب كان يفتقد الحب في نادي الزمالك، ووجد ذلك في الأهلي منذ قدومه له، ودعم الجماهير الأهلاوية أثرت معه إيجابيا".

وأضاف لاعب الأهلي الأسبق: "الجمهور لما يحب حد يمحي أي غلطه له، وما حدث من إمام عاشور من قبل ضد النادي الأهلي، اتنسى من الجماهير منذ ارتداء اللاعب القميص الأحمر".

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.