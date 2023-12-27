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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل وحكام مباراة مركز شباب تلا مع بلقاس في دوري القسم الثاني
تنطلق في الثانية والنصف عصرا منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول من منافسات المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني ب على ملعب تلا.
جاء تشكيل تلا مكون من.. أحمد المتولي تايسون ونادر السيد وأحمد مستيك وسعيد المشد وأبو بكر وعبد الرحمن نبيل كوكو واسلام قطب وعلي ناصر وأحمد ابراهيم باتو ومحمود عبد الحفيظ ومحمد سمير.
البدلاء: نور الهواري وخالد الضبع ومصطفى عبد الحي سفروته وصلاح جبر ومحمد حتاته وحماده هلال وأحمد سيد سايكو وعمر خليفة وعمر النيجيري.
تشكيل بلقاس.. أحمد لطفي وأحمد حلمي دره ومحمد نصر ومصطفى سعد وعبد الله محمد فتحي وأحمد حسينومحمد أحمد السيد وحسام الدين أحمد ومحمد ثروت وعبد الباري محمد واسماعيل بهجت.
البدلاء.. المتولي عقل وعادل علي واسلام محمد ومحمد سعفان وهشام اسامه ومجدي وحيد وأحمد علي ونادر سيد والسيد أحمد عبد الغني.
يدير المباراة طاقم حكام من القاهره بقيادة أحمد جلال يعاونه محمود رزق وحسين أسامة وحكم رابع أحمد جمال سعد ويراقب اللقاء من لجنة المسابقات وخالد مرسي من الشرقية.