تنطلق في الثانية والنصف عصرا منافسات الجولة الأخيرة للدور الأول من منافسات المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني ب على ملعب تلا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل وحكام مباراة مركز شباب تلا مع بلقاس في دوري القسم الثاني في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012