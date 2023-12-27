نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكري صالح: مصطفى شوبير "أفضل من والده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، ظهر بشكل مميز خلال مباراة سيراميكا كيلوباترا، والتي جمعت بين الفريقين بنصف نهائي كأس السوبر.

ماذا قال فكري صالح عن مصطفى شوبير؟

وأضاف فكري صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "مصطفى شوبير حارس مواهب بالفطرة، وظهر بشكل مميز خلال نهائي إفريقيا، ولا خوف على الأهلي في وجوده وغياب محمد الشناوي".

وأشار مدرب حراس منتخب مصر الأسبق: "إمكانيات وقدرات مصطفى شوبير أفضل من أحمد شوبير، وشوبير الأب يعلم ذلك ومصطفى سيتخطاه مستقبلا".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كاس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.