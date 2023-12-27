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أحمد جودة - القاهرة - "غزة شرف الأمة وأمريكا سبب المشاكل".. أبو تريكة يخرج عن النص في تحليله مباراة البريمييرليج

"غزة شرف الأمة وأمريكا سبب المشاكل".. أبو تريكة يخرج عن النص في تحليله مباراة البريمييرليج، المواقف الإنسانية لا تنسى وتكتب سطور في التاريخ، كلمة الحق صاحبة القضية والصوت الأعلى عن الجميع، اثبت محمد أبو تريكة لاعب كرة القدم السابق على مرور الزمن أنه صاحب كلمة الحق، الرجل الذي لا يهاب أو يخشى أحد غير الله.

عاد ابو تريكة مجددًا ليتصدر المواقع ويشعل محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، مرارًا وتكرارًا بحديثه عن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، التي تشهد حرب غاشمة من جيش الاحتلال الصهيوني، ضد أهل قطاع غزة.

"غزة شرف الأمة وأمريكا سبب المشاكل".. أبو تريكة يخرج عن النص في تحليله مباراة البريمييرليج

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"غزة شرف الأمة وأمريكا سبب المشاكل".. أبو تريكة يخرج عن النص في تحليله مباراة البريمييرليج

وفي هذا السياق، تحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن حديث أبو تريكة خلال تحليله لمباراة عبر قناة بي إن سبورت، عن قطاع غزة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

أبو تريكة يجدد دعمه لقطاع غزة

وجدد محمد أبو تريكة دعمه الشديد لأهل قطاع غزة، من خلال حديثه أمس عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، الذي قاطع به تحليل مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في البريميرليج التي انتهت بريمونتادا مثيرة للشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وتحدث أبو تريكة عن قطاع غزة، وأشار أنه لن ينسى غزة ابدا والجميع لا ينسى غزة وشن هجوم على أمريكا، حيث قال: "الأمريكان بوظوا العالم برا الكرة وجوا الكرة، العالم كشفهم بعد الحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف: "غزة في كل مكان والقدس لنا (رافعن الهاتف المحمول عليه القدس)، الناس بتبعت رسائل وتقول انتو نسيتونا، لا لن ننساكم نحن لا نملك إلا الدعاء والحديث عنكم عبر شاشات التلفزيون".

وتابع: "هناك جماعات غيرنا لا سمح الله هم يملكون الأمر، ونحن ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في صفكم وينصركم، أنتم شرف الأمة أنتم فوق رأسنا مش هننساكم، الواحد بيحلم يصلى فى الأقصى خلتونا نحلم نصلى في الأقصى أنتم شرف لينا واحنا بندعيلكم".

وأختتم أبو تريكة رسالته وقال: "الجيل الحالي كشفكم كشف الجميع، انتظر الأجيال القادمة هتشوفوا أجيال ملتزمة بالدين والعقيدة الإسلامية".

"غزة شرف الأمة وأمريكا سبب المشاكل".. أبو تريكة يخرج عن النص في تحليله مباراة البريمييرليج

أبو تريكة يدعم قطاع غزة

ليست هذه المرة الأولى التي دعم فيها ابو تريكة قطاع غزة عبر شاشات التلفزيون، حيث أنه ظل يقطاع التحليل لفترة طويلة، وحين خرج إلى التحليل من جديد أبعث برسالة هزت عرش الأمة العربية، من خلال القناة القطرية.

وتحدث أبو تريكة وقال: " أنا لست بخير ما دام غزة ليست بخير، 50 يومًا العالم المنافق صامت، 50 يومًا 20 ألف شهيد ماتوا".

وتابع: "50 يومًا 8 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا، 50 يومًا عديد من آلاف النساء استشهدوا، والعالم صم بكم فهم لا يفقهون".

وأردف: "كشفناكم غزة كشفت الجميع، غزة كشفت عورات وسوءات العالم، العالم الذي يقول على نفسه حر، كيف يكون حرًا هذه هي القضية الوحيدة في العالم الحق فيها واضح والباطل معروف، وأنتم تصمتون عن الباطل ولا تنصرون الحق".

واختتم: "والله العظيم لننصر الحق، فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين فلتحيا فلسطين".