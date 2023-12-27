فكري صالح: "البرود" سبب نجاح جنش

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، إعجابه بإمكانيات محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك السابق ونادي فيوتشر الحالي، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى نهائي كأس السوبر، لملاقاة النادي الأهلي مساء غد الخميس.

وقال فكري صالح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "محمود عبد الرحيم جنش يملك إمكانيات هائلة قادته ليكون من أفضل حراس المرمى في مصر، وسبب نجاح جنش هو البرود وهدوء الأعصاب".

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر الأسبق: "يؤخذ على جنش البرود ولكن أهم صفاته ذلك، جنش كان يظل حبيس دكة بدلاء الزمالك لأشهر، ويشارك في مباراة واحدة يتوج ببطولة، وحدث ذلك أكثر من مرة وكان أهمها أمام النادي الأهلي".

ونجح مودرن فيوتشر في التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.