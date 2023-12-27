ريكاردو فورموسينيو يؤكد على صعوبة مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على صعوبة مواجهة الأهلي غدًا بنهائي كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة الأهلي صعبة، نواجه فريق كان يخوض مباريات بكأس العالم للأندية منذ أيام، فريق لديه أفضل اللاعبين في مصر، نحترمهم كثيرًا ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم.

وبسؤاله عن طريقة اللعب الدفاعية قال: لا نعتمد اللعب بطريقة معينة، في حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس، لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الأهلي.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قال: أحاول إيجاد حلول ولا أبحث عن المشكلات، المتاحين سوف نعتمد عليهم في المباراة.

وأكد على إنه يعرف حجم الأهلي جيدًا، مشيرًا إلى أن المباراة لن تكن سهلة ولكن مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الفوز.

وأتم كلمته متحدثًا عن محمود جنش حارس الفريق مشيرًا إلى أنه من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.