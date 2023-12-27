مجلس أبوظبي يكشف حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في الإمارات

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أحمد جودة - القاهرة - كشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، حقيقة إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في شهر مارس المقبل بدولة الإمارات.

حقيقة إقامة نهائي الكأس في الإمارات

وقال سهيل في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: حتى الآن لا يوجد نية لاستضافة نهائي بطولة كأس مصر في الإمارات.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لن يقام في دولة الإمارات، ولا نعرف أي شئ عن كل ما يثار بشأن إقامته في أبوظبي.

وأكد سهيل العريفي، إن بطولة السوبر المصري حققت نجاح كبير خارج الملعب، وأن الجميع استفاد من البطولة داخل الملعب وخارجه.

وتابع: الأندية التي شاركت في البطولة كلها كبيرة ولديها لاعبين مميزين، وأن شرف كبير لدولة الإمارات استضافة مثل هذة المباريات والبطولات.

وواصل: هدفنا دائما استضافة العديد مم المحافل العربية والعالمية في ابوظبي، وبالتاكيد من ضمنها بعض البطولات المصرية، لأن الكرة المصرية تملك العديد من الأندية الجماهيرية الكبرى.

