إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند تهنئ ياسر عصر أفضل مدرب للفروسية في العالم

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند للفروسية، ياسر عصر، بحصوله على جائزة أفضل مدرب فروسية في العالم للعام الجاري 2023.

إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند تهنئ ياسر عصر

وكتب نادي بيجاسوس: “تهنئ إدارة نادي بيجاسوس دريم لاند للفروسية السيد العميد ياسر عصر مدير عام النادى والمدير الفنى للنادى والمدرب الأولمبي لأختياره كأفضل مدرب فروسيه فى العالم على مستوى الاتحاد الدولى للخماسى الحديث لعام 2023”.

إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.