نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود جنش: مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي حدث مهم لنا.. ونتمنى تقديم مستوي يليق بالكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود جنش قائد فريق مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري غدًا على ملعب ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

محمود جنش: مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي حدث مهم لنا

وقال جنش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة نهائي كأس السوبر أمام الأهلي حدث مهم لنا، وأتمنى أن نستطيع تقديم مستوى يليق بنا وبالكرة المصرية.

وأردف: أتمنى أن أساعد زملائي وقدر المستطاع أحاول نقل خبراتي للاعبين، سعيد للغاية لوصولنا إلى المباراة النهائية لكأس السوبر، نواجه فريق معروف ليس فقط على مستوى ومصر وإفريقيا، بل على مستوى الوطن العربي، رأينا جمهور الأهلي في مباراته الاخيرة يملىء الملعب ولكن نتمنى أن نقدم كرة تليق بنا وبمصر.

وعن ضغط المباريات والبطولات أكد أن هذا الأمر جديد على فريقه مقارنة بالاهلي والزمالك المعتادين على ذلك، مشيرًا بأن لا يوجد مستحيل بكرة القدم.

وعن استعدادات فريقه أكد ان مودرن فيوتشر لم يخض أي مباراة مكتمل الصفوص هذا الموسم سوى فقط في ٣ مباريات مشيرًا بأن فريقه في آخر ٣ مواسم يتقدم بشكل مميز ويقدم مستويات عالية.

واتم كلمته مؤكدًا على رضاه التام عن مايقدمه مودرن فيوتشر مؤخرًا مشيدًا بمجهود زملائه بالفريق.