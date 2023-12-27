رسالة من كولر تحفز جماهير الأهلي لحجز تذاكر نهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جماهير الأهلي دعوات للجالية المصرية في الإمارات، بضرورة حجز تذاكر مباراة السوبر أمام فيوتشر يوم الخميس، لدعم الفريق ومساندته في المباراة الصعبة.
رسالة من كولر تحفز جماهير الأهلي لحجز تذاكر السوبر
وأكد جمهور الأهلي على ضرورة الاستجابة لرسالة مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد إنه ينتظر حضور الجماهير ودعمهم لتقديم أفضل ما يمكن والتتويج باللقب.
وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أن الفنان محمد حماقي سيقوم بإحياء الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري في أبو ظبي.
ويلتقي الفريقين في نهائي السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، مساء غد الخميس على ملعب محمد بن زايد.
ويبدأ الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر.
جدير بالذكر أن الأهلي حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، بينما تأهل مودرن فيوتشر بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح.