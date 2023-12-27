رسالة من كولر تحفز جماهير الأهلي لحجز تذاكر نهائي كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جماهير الأهلي دعوات للجالية المصرية في الإمارات، بضرورة حجز تذاكر مباراة السوبر أمام فيوتشر يوم الخميس، لدعم ‏الفريق ومساندته في المباراة الصعبة.‏

رسالة من كولر تحفز جماهير الأهلي لحجز تذاكر السوبر

وأكد جمهور الأهلي على ضرورة الاستجابة لرسالة مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد إنه ينتظر حضور الجماهير ودعمهم لتقديم ‏أفضل ما يمكن والتتويج باللقب.‏

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أن الفنان محمد حماقي سيقوم بإحياء الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري في أبو ظبي‎.‎

ويلتقي الفريقين في نهائي السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، مساء غد الخميس على ملعب محمد بن ‏زايد‎.‎

ويبدأ الحفل الختامي لبطولة كأس السوبر المصري قبل انطلاق المباراة النهائية بين الأهلي ومودرن فيوتشر‎.‎

جدير بالذكر أن الأهلي حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، بينما تأهل مودرن فيوتشر ‏بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح.‏