كولر: واجهنا صعوبات كبيرة في الفترة الماضية.. ويوجه رسالة قوية للاعبين

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أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه سيبذل قصارى ‏جهده خلال في مباراة نهائي السوبر المصري غدا أمام فريق موردن فيوتشر التي ستقام على استاد محمد بن زايد ‏بمدينة أبوظبي بالإمارات للفوز باللقب وإضافته إلى دولاب بطولات النادي.

كولر: واجهنا صعوبات كبيرة في الفترة الماضية

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر: "واجهنا صعوبات كبيرة في الفترة الماضية، بسبب كثرة المباريات القوية التي ‏خاضها الفريق وضيق الفترة الزمنية بين المواجهات، وعقب مباراة سيراميكا كليوباترا في ‏نصف نهائي كأس السوبر خاض الأهلي وحدة تدريبية فقط أمس واليوم يخوض مرانًا خفيفًا ‏استعدادًا للنهائي".

وواصل المدير الفني حديثه: "شاهدنا اليوم فريق مودرن فيوتشر خلال محاضرة بالفيديو مع ‏اللاعبين ودرسنا كل شيء؛ للوقوف على كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.. نسعى إلى إضافة ‏لقب جديد ونعلم أننا سنواجه منافسًا قويًا غدًا، وليدنا من الخبرات التي تساعدنا في التعامل مع ‏توالي وضغط المباريات".

وأوضح كولر أنه لا يوجد لديه أي مخاوف من شدة المباريات التي خاضها الأهلي في ‏المرحلة الماضية وتأثيرها على العامل البدني في نهائي الكأس غدًا، مشيرًا إلى أن لاعبي ‏الفريق اعتادوا على خوض مباريات في وقت زمني قصير، وخلال مباراة سيراميكا أدى ‏لاعبو الفريق بشكل جيد على المستوى البدني للدقائق الأخيرة من المباراة.‏

وأضاف: "مشاركة أي لاعب تتوقف على المنافس بجانب الأمور التكتيكية الخاصة ‏بكل مباراة وعلى حالة اللاعب.. من يجتهد يحصل على فرصته، ومن لا يشارك عليه أن ‏يقاتل لاستعادة مستواه، والمنافسة بين اللاعبين بشكل عام مطلوبة في كرة القدم، ولا يوجد ‏مكان محجوز لأي لاعب في التشكيل".

وتطرق كولر للحديث عن الإصابات داخل صفوف الفريق قائلًا إن الأهلي يمتلك جهازا طبيا ‏على أعلى مستوى، وأي نسبة شك في إصابة أي لاعب، يكون القرار الفني عدم مشاركته ‏أو المجازفة به، وذلك في ضوء التشاور بين الجهاز الفني والجهاز الطبي.‏

وواصل حديثه: "مع ضغط المباريات يوجد شكوى طبيعية نتيجة كدمات أو ألم خفيف، وهو أمر ‏متوقع، ولكن لا يوجد لاعب يشارك مع الأهلي مع وجود نسبة شك في عدم جاهزيته".

‏ وأشاد كولر بأحمد نبيل كوكا، مؤكدا أنه لاعب يمتلك قدرات خاصة أظهرها خلال مشاركته ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا بالسعودية.‏

واختتم مارسيل كول حديثه بالتأكيد على ‏أن ضيق الوقت ما بين المباريات لا يسمح للجهاز الفني بالتعامل مع إهدار الفرص بالشكل الكافي، ‏وأنه دائما ما يتحدث مع لاعبيه عن التركيز والثقة أمام المرمى للتسجيل، مع تجديد دوافعهم للفوز ‏بالبطولات وإسعاد الجماهير.‏

