نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات فاصلة لجماهير الأهلي في تصويت جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت جماهير الأهلي من دعوات التصويت للنادي في استفتاء جلوب سوكر للمارد الأحمر الأفضل في الشرق الأوسط، في ظل المنافسة ‏القوية مع نادي النصر السعودي.‏



وعلى الرغم من تقدم الأهلي في نتيجة التصويت، إلا إن الجماهير، تعيش ساعات فاصلة قبل غلق الباب، وسط إصرار كبير على ‏مساندة النادي للفوز بالجائزة، في ظل ما حققه من نجاحات غير مسبوقة بالفترة الماضية.‏



وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في التصويت، خاصة إن الأهلي يستحق ‏الفوز بالجائزة، بعد أن قدم موسما كبيرا للغاية توج خلاله ‏بخمسة ألقاب، وشارك ‏في بطولة كأس العالم للأندية وحصل على الميدالية البرونزية، ليثبت أحقيته ‏بالتربع على عرش الأفضل في ‏القارة وفي الشرق الأوسط.‏



وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق مودرن فيوتشر غدًا الخميس، على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.