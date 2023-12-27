نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات فاصلة لجماهير الأهلي في تصويت جلوب سوكر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كثفت جماهير الأهلي من دعوات التصويت للنادي في استفتاء جلوب سوكر للمارد الأحمر الأفضل في الشرق الأوسط، في ظل المنافسة القوية مع نادي النصر السعودي.
وعلى الرغم من تقدم الأهلي في نتيجة التصويت، إلا إن الجماهير، تعيش ساعات فاصلة قبل غلق الباب، وسط إصرار كبير على مساندة النادي للفوز بالجائزة، في ظل ما حققه من نجاحات غير مسبوقة بالفترة الماضية.
وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في التصويت، خاصة إن الأهلي يستحق الفوز بالجائزة، بعد أن قدم موسما كبيرا للغاية توج خلاله بخمسة ألقاب، وشارك في بطولة كأس العالم للأندية وحصل على الميدالية البرونزية، ليثبت أحقيته بالتربع على عرش الأفضل في القارة وفي الشرق الأوسط.
وجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق مودرن فيوتشر غدًا الخميس، على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.