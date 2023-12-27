نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يصدم الأهلي والزمالك في صفقة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن محمد حمدي لاعب الفريق لن يلعب في مصر الا في نادي إنبي، مشيرا إلى أنه يملك العديد من العروض داخل مصر وخارج مصر أيضا خلال الفترة الماضية.

وقال الشريعي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: محمد حمدي لن يلعب في مصر الا لنادي إنبي، وهدفنا احتراف اللاعب للمكسب منه ماديا وأيضا لسمعة النادي.

وأضاف رئيس إنبي: قيمة محمد حمدي بالنسبة لي تتخطى ال100 مليون جنية، وهدفنا من بيع اللاعبين ليس ماديا فقط.

وتابع: اللاعب حاليا يقترب من الرحيل للدوري البرتغالي، وأعتقد بأنها ستكون خطوة نجاح له في الاحتراف الخارجي.