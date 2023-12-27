نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة منتخب الكونغو الديموقراطية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديموقراطية، عن قائمة فريقه النهائية استعدادا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وتنطلق البطولة يوم 13 يناير في كوت ديفوار.

وتواجد في القائمة فيستون ماييلي لاعب بيراميدز برفقة المهاجمين سيدريك باكامبو ويوني ويسا، كما غاب جاكسون موليكا لاعب بشكتاش عن القائمة.

وضمت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي (روديز) – ديميتري بيرتاود (مونبلييه) – باجيو سايدي (مازيمبي).

خط الدفاع: بريان باييي (أسكولي) – جيديون كالولو (لوريان) – روكي بوشيرو (هيبرنيان) – ديلان باتوبينسيكا (سانت إتيان) – أرثر ماسوكاو (بشكتاش) – شانسل مبيمبا (مارسيليا) – جوريس كايمبي (جينت) – هينوك باكا (سيمبا).

خط الوسط: إدو كايمبي (واتفورد) – سيلاس (شتوتجارت) – تشارلس بيكيل (كريمونيسي) – ميسياك إيليا (يانج بويز) – صامويل موتوسامي (نانت) – ثيو بونجوندا (سبارتاك موسكو) – آرون تشيبولا (حتا) – جرادي ديانجانا (وست بروميتش) – جايل كاكوتا (أميان).

خط الهجوم: يوني ويسا (برينتفورد) – سيدريك باكامبو (جالاتاسراي) – سيمون بانزا (سبورتنج براجا) – فيستون ماييلي (بيراميدز).