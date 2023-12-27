«الأولمبية العُمانية» تنظم ورشة إعادة التأهيل والاستشفاء للأنسجة العضلية والعظام

تختتم ظهر اليوم «الخميس» ورشة إعادة التأهيل والاستشفاء للأنسجة العضلية والعظام التي نظمتها اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة في اللجنة العُمانية للطب الرياضي ومكافحة المنشطات على مدار خمسة أيام متواصلة بمقر اللجنة الأولمبية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الفهم والمهارات في مجال العلاج الطبيعي، وتوفير بيئة تعليمية فعالة لأخصائيي المنتخبات الوطنية وخبراء التأهيل في سبيل تحسين رعاية الرياضيين وتعزيز أدائهم البدني.

وهدفت الورشة إلى التعرف على الأسس والمبادئ وفلسفة علم الاستيوباثي، وفهم وتطبيق الميكانيكا الحيوية على الجسد، والتمكن من عمل التشخيص اليدوي المبدئي التفريقي. كما هدفت إلى تحديد وتشخيص الخلل الوظيفي الجسدي، وتعلم مهارات التقييم اليدوي ومراجعة الاختبارات الحركية الهيكلية المساعدة في التشخيص، بالإضافة إلى التمكن الآمن من الاستخدام العملي للتقنيات الهيكلية على العمود الفقري والأطراف، والدمج للحالات العملية الفعلية وتقنيات الاستيوباثي وكيفية التعامل مع الحالات المختلفة.

وحاضر في الورشة أخصائي الطب التقويمي الدكتور أيمن البتاوي بمشاركة 23 دارساً من أخصائيي العلاج الطبيعي للمنتخبات الوطنية، وشملت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في العديد من المواضيع والمحاور المتنوعة ذات الصلة من بينها التشريح ومهارات التقييم اليدوي، والميكانيكا الحيوية، والتشخيص المبدئي التفريقي، وقوانين ومصطلحات العمود الفقري، والفحص الهيكلي للأستيوباتي، بالإضافة إلى الاختلالات الوظيفية والعلاج الهيكلي للعمود الفقري القطني، والتقنيات باستخدام القوة العضلية، وغيرها.

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