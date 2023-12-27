غدا.. منتخبنا فـي مواجهة ودية أمام الصين و«برنكو» مطالب بتحقيق أكثر من هدف

الطريق لنهائيات آسيا ٢٠٢٣

متابعة ـ صالح البارحي :

يخوض منتخبنا الوطني الأول مباراته الودية الأولى في معسكره الخارجي الذي بدأه في الجمعة ١٥ ديسمبر الحالي بإمارة أبوظبي استعدادا لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام خلال الفترة من ١٢ يناير وحتى ١٠ فبراير القادمين في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلاقي في تمام الساعة السابعة والربع مساء الغد نظيره المنتخب الصيني على ساحة استاد بني ياس في الشامخة.

الأحمر سيخوض مباراة ودية ثانية امام شقيقه المنتخب الاماراتي مساء السبت ٦ يناير على استاد نادي الوحدة وهي المباراة التي تعتبر البروفة الأخيرة للشقيقين قبل السفر للدوحة للمشاركة في منافسات البطولة، والتي يلعب فيها منتخبنا رفقة شقيقة المنتخب السعودي وتايلند وقيرغيزستان بالمجموعة السادسة وستكون بدايته قوية للغاية امام الاخضر السعودي ١٦ يناير على ستاد خليفه في التاسعة والنصف مساء إن شاء الله تعالى.

وتاريخياً واجه منتخبنا نظيره الصيني 8 مرات بجميع المسابقات (رسمية وودية)، حقق الاحمر الفوز في 3 مباريات، وخسر في 4 مباريات، وتعادلا في مباراة واحدة.

استعدادات

استعدادات منتخبنا لمواجهة الصين مرت بالعديد من المنعطفات أولها اصابة عمر المالكي وتأخره عن الالتحاق بالتدريبات الجماعية ومعه عبدالعزيز الغيلاني، ثم اصابة زاهر الأغبري بالإنفلونزا وأعقبه اصابة حارب السعدي وعلي البوسعيدي لذات السبب، وتلتها اصابة محمد رمضان التي تسببت في ابعاده عن المعسكر والاستعاضة بالمدافع جمعه الحبسي في وقت قريب، كما طالت الاصابة محمود المشيفري مؤخرا بالعضلة الامامية إلا أن ذلك لم يغير في رحلة اعداد الاحمر المبرمجة من قبل الجهاز الفني الذي لجأ لحصتين تدريبيتين في بعض الايام ويكتفي بحصة مسائية في الايام الاخرى وفق رؤيته لرحلة العمل الموضوعة، برانكو منح اللاعبين يوم راحة خال من التدريبات وذلك يوم الاثنين الماضي، فيما عاد للتدريبات الصباحية والمسائية يومي الثلاثاء والأربعاء، وسيختتم تجهيزاته لمباراة الغد عبر حصة تدريبية مسائية في السابعة مساء اليوم بملعب الكريكيت وهي عبارة عن تطبيق التكتيك والاسلوب الذي سيدخل به مباراة الغد امام الصين والتي ستكشف الكثير من الجوانب الفنية التي وصل إليها الاحمر في الأيام الماضية، ومدى قدرة اللاعبين على تخطي الصعاب التي تعاني منها صفوف الاحمر في الوقت الحالي وأبرزها تلك الغيابات الكثيرة لعدد من العناصر الاساسية المؤثرة مثل هالد الهاجري والمنذر العلوي وأمجد الحارثي، وعلى برانكو الاستفادة من مباراة الغد تماما والزج بأكبر عدد من الاسماء للوقوف على جاهزيتها خاصة وأن مباراة الامارات ستكون بمثابة تطبيق البروفة الاخيرة قبل لقاء السعودية القوي.

آخر اللقاءات

آخر لقاء جمع بين منتخبنا والصين كان في الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢، حيث انتهت المباراة بفوز منتخبنا ٢ /‏ صفر على ساحة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر سجلهما ارشد العلوي (١٢) وعبدالله فواز (٧٤) بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

فايز الرشيدي

لن يتمكن فايز الرشيدي من اللحاق بمباراة الغد امام الصين ، وذلك بسبب ارتباطه مع ناديه (المنامة البحريني) بالجولة الاخيرة للدوري البحريني قبل التوقف، وسينضم للمعسكر يوم الاثنين القادم ١ يناير إن شاء الله تعالى، وسيكون متاحا لمباراة الامارات الودية مساء ٦ يناير القادم. الجدير بالذكر، بأن الرشيدي هو اللاعب الوحيد الذي لم ينضم للمعسكر حتى الآن، فيما انضم جميل اليحمدي يوم السبت الماضي وشارك في عددا من التدريبات رفقة اللاعبين.