نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال لـ " دوت الخليج الرياضي " لا يوجد مهاجم في مصر يليق بهجوم الأهلي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي، لمواجهة كأس السوبر المصري أمام فيوتشر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقبل المواجهة، تواصل " دوت الخليج الرياضي " مع نجم الأهلي السابق، ومحلل برنامج " البريمو " رضا عبد العال، وذلك للحديث عن عدد من الموضوعات الفنية، بالإضافة إلى الأمور التعاقدية داخل القلعة الحمراء.

ورفض عبد العال الحديث عن الأمور الفنية الخاصة بنهائي السوبر، الذي يجمع الأهلي بنظيره فيوتشر، لكنه علق على تصريحات حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي.

وأشار الشناوي إلى جاهزيته للمشاركة أمام فيوتشر بعد تعافيه من الإصابة، حيث قال:" جاهز لمباراة الغد أمام فريق مودرن فيوتشر، ولكن قرار مشاركتي يعود للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، ونحن مجموعة واحدة ولدينا ثقة كبيرة في أي لاعب يشارك بموقعة غدا ونعمل جميعا لمساعدة الفريق في حصد البطولة ".

وعلق رضا عبد العال على مشاركة الشناوي، قائلًا:" الشناوي إضافة كبيرة للنادي الأهلي ووجوده مهم للفريق، لكنه سيكون تحت مخاطرة كبيرة إذا حدث اي نتيجة عكسية خلال اللقاء، بتأثير مباشر منه ".

وأضاف:" مصطفي شوبير يمتلك إمكانيات كبيرة وفي حالة مشاركة لن يكون هناك فارق كبير في مركز حراسة مرمى النادي الأهلي ".

وعن تصريحات مدرب فيوتشر ريكاردو فورموسينيو، وجاهزية لاعبيه لمواجهة الأهلي قال عبد العال:" الحديث ما قبل المباريات يكون في العادة سهلًا، ولكن الأمور الفنية تختلف كثيرًا على أرضية الملعب ".

وتطرق رضا عبد العال إلى الحديث عن المفضل بالنسبة لمارسيل كولر في قيادة هجوم الأهلي، حيث قال:" كهربا الأقرب لقيادة خط الهجوم، واي لاعب في الوقت الحالي سيكون أفضل من موديست ".

ثم أشار إلى مستقبل المهاجم الفرنسي في الاهلي حيث قال:" لا اتوقع بقاء موديست في يناير، اللاب انتهي بشكل كامل ووجوده أصبح غير مستحب ".

واختتم بالإجابة عن إمكانية وجود مهاجم محلي قادر على تدعيم هجوم الأهلي في الوقت الحالي:" لا يوجد مهاجم في مصر يصلح للنادي الأهلي، حيث كان داخل صفوف الأهلي لاعبين مميزين مثل محمد شريف، شادي حسين، وحسام حسن، وجميهم رحلوا عن القلعة الحمراء ".