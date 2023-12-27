نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. الأهلي والزمالك يخسران صفقة مدوية وناد برتغالي يخطف صفقة بديل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاربعاء 28 ديسمبر.

الأهلي والزمالك يخسران صفقة اوفا

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة العروض المقدمة للتعاقد مع مهاجم الفريق أحمد أمين أوفا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الشريعي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: لم يتقدم اي نادي بعرض رسمي حتى الآن للتعاقد مع أوفا، ولا يوجد أي عرض سويسري لبيع اللاعب.

وأضاف: وكيل اللاعب تحدث عن عرض سويسري لأوفا، ولكن لا يوجد أي عرض رسمي، واللاعب مكمل في إنبي بنسبة 100%.

وتابع: مينفعش ابيع المهاجم الأساسي للفريق، وانا باقي الموسم هعمل ايه.

ناد برتغالي يخطف بديل معلول

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، إن محمد حمدي لاعب الفريق لن يلعب في مصر الا في نادي إنبي، مشيرا إلى أنه يملك العديد من العروض داخل مصر وخارج مصر أيضا خلال الفترة الماضية.

وقال الشريعي في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: محمد حمدي لن يلعب في مصر الا لنادي إنبي، وهدفنا احتراف اللاعب للمكسب منه ماديا وأيضا لسمعة النادي.

وأضاف رئيس إنبي: قيمة محمد حمدي بالنسبة لي تتخطى ال100 مليون جنية، وهدفنا من بيع اللاعبين ليس ماديا فقط.

وتابع: اللاعب حاليا يقترب من الرحيل للدوري البرتغالي، وأعتقد بأنها ستكون خطوة نجاح له في الاحتراف الخارجي.

حقيقة إقامة نهائي كأس مصر في الإمارات

كشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، حقيقة إقامة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك في شهر مارس المقبل بدولة الإمارات.

وقال سهيل في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: حتى الآن لا يوجد نية لاستضافة نهائي بطولة كأس مصر في الإمارات.

وأضاف المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي: نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك لن يقام في دولة الإمارات، ولا نعرف أي شئ عن كل ما يثار بشأن إقامته في أبوظبي.