نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي السوبر.. الأهلي يسعى لكتابة الأرقام القياسية في تاريخ البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الاهلي لخوض مواجهة هامة أمام فريق مودرن فيوتشر، وذلك ضمن منافسات دور نهائي كأس السوبر المصري.

وتأتي المواجهة كنوع من التحدي بين وافد جديد على البطولة، أمام صاحب الأرقام القياسية في عدد التتويج.

وحال فوز الأهلي باللقب الرابع عشر في تاريخ مشاركته في البطولة، يصبح في انتظاره العديد من الأرقام القياسية والتي نستعرضها في السطور القادمة:

تحقيق البطولة الخامسة في الإمارات

يرغب الأهلي في حصد بطولته الخامسة على الأراضي الإماراتية، بعد الصعود على منصة التتويج أربع مرات.

الأهلي حصد البطولة أمام الزمالك مرتين، وأمام كلا من المصري البورسعيدي وبيراميدز مرة وحيدة.

بينما خسرها مرتين لصالح الغريم التقليدي في عامي 2017 و2020.



الاهلي يواصل السيطرة على الوافدين الجدد

للأهلي سيطرة تامة وتاريخية في نهائيات السوبر، أمام الأندية المشاركة لأول مرة في البطولة.

واستطاع الأهلي الفوز تحقيق على إنبي، الإسماعيلي، المصري، وبيراميدز، في أول مواجهة بينه وبين هذه الأندية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

لكن المرة الوحيدة الذي لم ينجح فيها المارد الأحمر في تحقيق الفوز عام 2009، عندما خسر الفريق الأحمر بنتيجة (2-0).

البحث عن اللقب الثالث على التوالي

المارد الأحمر استطاع التتويج ببطولتين السوبر مرتين على التوالي في عامي 2021، 2022، ليسعى إلى تحقيق اللقب الثالث.

وسبق للاهلي تحقيق اللقب، 3 مرات متوالية في مناسبتين الأولى عندما حققه في أعوام جاءت المرة الأولى بـ4 ألقاب على التوالي في أعوام 2005، 2006، 2007 و2008.

والمرة الثانية كانت في اعوام رات على التوالي في أعوام 2010، 2012، 2014 و2015، مع عدم إقامة المسابقة منذ عام 2011 حتى عام 2013.