نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق على مبابي وهالاند وكين.. كريستيانو رونالدو هداف العالم في 2023 (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أرقامه المميزة وكتابة التاريخ بعدما نجح في حسم لقب هداف العالم في العام الحالي 2023، متفوقا على نجوم عالميين مثل: كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هالا نجم مان سيتي.

وتألق رونالدو مع النصر وسجل ثنائية قادت فريقه للفوز على الاتحاد، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في الدوري السعودي للمحترفين، أمس الثلاثاء.

رونالدو يخطف لقب الهداف

وبعد الهدفين، وصل رصيد الدون كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 53 في عام 2023، ليتصدر القائمة، بل ويتأكد رسميا انفراده بقائمة هدافي العالم هذا العام.

وبعد رونالدو، يأتي في المركز الثاني الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ثم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان برصيد 52 هدف لكل منهما، علما بأن مباريات كل منهما انتهت مع فريقيهما في 2023.

انتهاء مشوار مبابي وكين في 2023

وستكون مباراة باريس سان جيرمان المقبلة أمام تولوز في كأس الأبطال الفرنسي يوم 3 يناير المقبل، فيما ستكون مباراة بايرن ميونخ القادمة ضد هوفنهايم في الدوري الألماني يوم 12 يناير.

ماذا عن هالاند؟

بعد رونالدو ومبابي وهاري كين، يأتي في القائمة النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، برصيد 50 هدفا، حيث حرمته الإصابة من المنافسة على اللقب، وانتهى مشواره في 2023، بعدما أعلن مدربه بيب جوارديولا غيابه حتى نهاية العام الحالي، حيث غاب عن لقاء إيفرتون، اليوم، كما يفتقده السيتيزن في مباراة شيفيلد يوم 30 ديسمبر، وهي الأخيرة للفريق هذا العام.

رونالدو ينفرد وأمامه فرصة لزيادة الأهداف

ولن يستطيع أحد تخطي الدون، الذي يتبقى له لقاء وحيد في 2023 أمام التعاون في الدوري السعودي يوم 30 ديسمبر الجاري، وبالتالي يستطيع زيادة أهدافه هذا العام بعد حسم لقب هداف العالم.

ترتيب هدافي العالم في عام 2023

1- كريستيانو رونالدو — 53 هدف

2- هاري كين — 52 هدف

3- كيليان مبابي — 52 هدف

4- إيرلينج هالاند — 50 هدف