نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. تشيلسي يحقق فوز صعب على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

ودخل لاعبو فريق تشيلسي مباراة كريستال بالاس اليوم، بضغط كبير على لاعبي الفريق المنافس، من أجل تسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب مودريك، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تسجيل الهدف الأول لصالح البلوز، بعد تسديدة رائعة.



ثم أدرك اللاعب أوليسي نجم فريق كريستال بالاس، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 45+1 في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق تشيلسي تصحيح الوضع وتسجيل هدف ثان من أجل العودة في المباراة وتحقيق الفوز.

وفي الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني، نجح اللاعب نيوكلاس جاكسون نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني للبلوز، ولكن تم إلغاؤه من قبل الحكم، بداعي التسلل.

سجل نوني مادويكي نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 90 من عمر المباراة؛ عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة؛ بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.