نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وفي الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، تمكن اللاعب مودريك، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تسجيل الهدف الأول لصالح البلوز، بعد تسديدة رائعة.



ثم أدرك اللاعب أوليسي نجم فريق كريستال بالاس، هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 45+1 في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول

سجل نوني مادويكي نجم فريق تشيلسي الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 90 من عمر المباراة؛ عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة؛ بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.