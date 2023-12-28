نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد فريق تشيلسي إلى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة؛ بينما يحتل فريق كريستال بالاس المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يتم يواجه فريق تشيلسي، نظيره لوتون تاون، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري الموافق السبت المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد لوتون تاون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.