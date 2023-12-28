نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم سعيد: محاولة أخيرة من الزمالك لجس نبض عمر كمال عبد الواحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن دخول مسؤولي الزمالك في مفاوضات لضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "تحرك نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، من أجل جس نبض عمر كمال عبد الواحد في الانتقال إلي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وعدم الانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف: "اللاعب لديه رغبة واضحة وهي الانتقال للنادي الأهلي، ولكن لازال هناك محاولات من جانب أحمد سليمان عضو مجلس الزمالك الذي تحدث مع الكابتن كمال عبد الواحد والد عمر من أجل تغيير رغبته".



وأتم: "من المؤكد في هذا الأمر أن النادي الأهلي حصل على توقيع عمر كمال عبد الواحد والإعلان عقب مباراة السوبر والتي تُقام مساء غد الخميس في الإمارات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد.