نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 عقب فوز تشيلسي أمام كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة وخاصة متابعي الكرة العالمية عن ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 عقب فوز تشيلسي أمام كريستال بالاس.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا صعبًا أمام نظيره فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويأتي فريق ليفربول الكروي الأول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وفيما يلي باقي ترتيب فرق البريميرليج:



1- ليفربول: 42 نقطة.

2- آرسنال: 40 نقطة.

3- أستون فيلا: 39 نقطة.

4- مانشستر سيتي: 37 نقطة.

5- توتنهام هوتسبير: 36 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 31 نقطة.

7- وست هام يونايتد: 30 نقطة.

8- نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

9- برايتون: 27 نقطة.

10- تشيلسي: 25 نقطة.

11- وولفرهامبتون: 25 نقطة.

12- بورنموث: 25 نقطة.

13- فولهام: 21 نقطة.

14- برينتفورد: 19 نقطة.

15- كريستال بالاس: 18 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 17 نقطة.

17- إيفرتون: 16 نقطة.

18- لوتون تاون: 15 نقطة.

19- بيرنلي: 11 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 9 نقاط.