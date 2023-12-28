تشيلسي يهزم نيوكاسل بهدف قاتل
فاز تشيلسي على ضيفه كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي بكرة القدم.
سجل هدفي تشيلسي ميخايلو مودريك (د 13) و نوني مادويكي من ضربة جزاء (د 89) وسجل هدف كريستال بالاس ميكايل أوليس (د 45).
ورفع تشيلسي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى انتصر وولفرهامبتون على مضيفه برينتفورد 4-1 بفضل نجمه الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان.
وتكفل تشان بثنائية (14 و28) بعد هدف الغابوني لامينا (13) أما الهدف الرابع فأتى عبر البديل الفرنسي بيلغارده، فيما حمل هدف أصحاب الأرض توقيع ويسا من الكونغو الديمقراطية (16).
وهذا الفوز الثاني توالياً لوولفرهامبتون في الدوري الممتاز ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد الخاسر عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتاً.
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