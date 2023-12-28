مانشستر سيتي يحقق فوزًا صعبًا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي انتصارًا هامًا وصعبًا على فريق إيفرتون بنتيجة 3-1 في إطار الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب جوديسون بارك.

مانشستر سيتي يحقق فوزًا صعبًا على إيفرتون

دخل فريق مانشستر سيتي المباراة دون خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي غاب بسبب الإصابة، وكان يسعى لتحقيق الانتصار بعد التعادل في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس.

سيطر الضيوف على مجريات اللعب في الشوط الأول، ورغم ذلك، جاء هدف إيفرتون عن طريق جاك هاريسون في الدقيقة 29 بفضل خطأ فادح من لاعب مانشستر سيتي رودري.

تمكن فريق مانشستر سيتي من تغيير مجريات المباراة في الشوط الثاني، حيث سجل فيل فودين هدفًا رائعًا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53. وبعد عشر دقائق، نال الفريق ركلة جزاء، حيث سجل جوليان ألفاريز الهدف الثاني، مؤكدًا تفوق مانشستر سيتي رغم غياب هالاند.

حاول إيفرتون ال re مانشستر سيتي في الشوط الثاني، لكن دفاع الأخير وحارسه إيديرسون كانوا يقفون عائقًا أمام محاولاتهم. وفي الدقيقة 86، حسم برناردو سيلفا اللقاء بتسديدة استفاد فيها من خطأ الحارس جوردان بيكفورد، مسجلًا الهدف الثالث لفريقه.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 37 نقطة، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.