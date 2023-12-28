نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج وينافسه آرسنال ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات أمس الأربعاء الموافق 27/12/2023. نتيجة مباريات اليوم الأربعاء فاز مانشستر سيتي أمام ايفرتون بنتيجة 3/1 وهزم برينتفورد من ولفرهامبتون برباعية مقابل هدف وانتصر تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف. ترتيب الدوري الإنجليزي 1- ليفربول 42 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- مانشستر سيتي 37 نقطة

5- توتنهام 36 نقطة

6- مانشستر يونايتد 31 نقطة

7- وست هام 30 نقطة

8- نيوكاسل 29 نقطة

9- برايتون 27 نقطة

10- ايفرتون 26 نقطة

11- تشيلسي 25 نقطة

12- ولفرهامبتون 25 نقطة

13- بورنموث 25 نقطة

14- فولهام 21 نقطة

15- برينتفورد 19 نقطة

16- كريستال بالاس 18 نقطة

17- نوتينجهام 17 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد 9 نقاط هدافي الدوري الإنجليزي 1- إيرلينج هالاند 14 هدف

2- سولانكي 13 هدف

3- محمد صلاح 12 هدف

4- سون 11 هدف

5- بوين 11 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري

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