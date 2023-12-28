الرياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأربعاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج وينافسه آرسنال ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات أمس الأربعاء الموافق 27/12/2023.

نتيجة مباريات اليوم الأربعاء

فاز مانشستر سيتي أمام ايفرتون بنتيجة 3/1 وهزم برينتفورد من ولفرهامبتون برباعية مقابل هدف وانتصر تشيلسي على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 42 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة 
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- مانشستر سيتي 37 نقطة
5- توتنهام 36 نقطة
6- مانشستر يونايتد 31 نقطة
7- وست هام 30 نقطة
8- نيوكاسل 29 نقطة
9- برايتون 27 نقطة
10- ايفرتون 26 نقطة 
11- تشيلسي 25 نقطة
12- ولفرهامبتون 25 نقطة
13- بورنموث 25 نقطة 
14- فولهام 21 نقطة
15- برينتفورد 19 نقطة
16- كريستال بالاس 18 نقطة
17- نوتينجهام 17 نقطة
18- لوتون تاون 15 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد 9 نقاط

هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 14 هدف
2- سولانكي 13 هدف
3- محمد صلاح 12 هدف 
4- سون 11 هدف
5- بوين 11 هدف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري


تردد قناة bein sports 1

القمر: سهيل

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

مريم الجابري

مريم الجابري

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