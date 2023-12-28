نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق، اقتراب المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل بعد العروض التي وصلته من أكثر من دوري أوروبي وعربي في الفترة الماضية.

الأهلي يحدد سعر بيع ديانج

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":إدارة النادي الأهلي تعلم برغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمرار المالي أليو ديانج مع الفريق في الفترة القادمة خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة واهمها كأس العالم للأندية في السعودية.

وتابع: هناك رغبة في الأهلي بالحصول على 5 مليون دولار لبيع ديانج في يناير المقبل خاصة أن لديه عرض قطري واخر سعودي.

ومع الأهلي، فاز ديانج بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.