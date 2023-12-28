نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يكشف سر تألق حسام حسن مع سموحة وحقيقة ضم عبد القادر وصلاح محسن من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة سر تألق حسام حسن مع الفريق السكندري في الموسم الحالي.

فرج عامر يكشف سر تألق حسام حسن مع سموحة

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية"

وأضاف: "لدينا خطة لتدعيم الفريق في يناير وسنبيع لاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي"

وأشار: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر الثلاثي صنع نجوميته في سموحة وأتمنى أن يكونوا موجودين ولكن الثلاثي هناك ظروف تمنع وجودهم"

واختتم: "أتمنى احتراف اللاعبين المصريين المتألقين سواء أحمد سيد زيزو أو محمد عبد المنعم أو مروان عطية"