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أحمد جودة - القاهرة - أكد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي أكثر فريق خسر وتلقى أهداف بكأس العالم للأندية على مدار التاريخ.

أسامة حسن: الأهلي أكثر فريق حقق أرقام سلبية في بطولة كأس العالم

وقال حسن فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "النادي الأهلي أكثر فريق حقق أرقام سلبية في بطولة كأس العالم للأندية والميدالية البرونزية ليست بطولة، والأهلي يفوز على الأندية الضعيفة".

وأضاف: "الأهلي صاحب أكبر ميزانية في مصر ومع ذلك يخسر من أندية ضعيفة في كأس العالم للأندية مثل فلومينينسي البرازيلي".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في دوري نايل

تنقل مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال على قنوات أون تايم سبورت وأبو ظبي الرياضيه المالكة لحقوق مباريات كأس السوبر المصري للأبطال.