الرياضة

مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة بعد رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف محمد ثابت صاروخ المدرب العام في زد سر تألق شادي حسين مع الفريق وكذلك مصطفى زيكو.

مدرب زد: شادي حسين استعاد الثقة بعد رحيله عن الأهلي

قال محمد ثابت صاروخ في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "معدل الأعمار لدينا في زد يساعدنا على النجاح"

أضاف: "طموحنا يكبر ومجدي عبد العاطي يتحدث مع اللاعبين ويقول لهم لازم تصدقوا نفسكوا"

وواصل: "مجدي عبد العاطي منح شادي حسين ثقة كبيرة خاصة بعد فترة لم يشارك فيها مع الأهلي ووضحنا له أنه لاعب كبير"

واختتم: "مصطفى زيكو لا يزال لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة"

حقق زد أف سي الفوز على الداخلية بثلاثية دون رد ضمن لقاءات الجولة العاشرة من منافسات دوري نايل.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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