نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلاف حاد بين الأهلي ومحمد الشناوي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي إسلام صادق، أن هناك خلاف نشب بين محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وإدارة القلعة الحمراء بسبب تصوير اعلان لإحدى الرعاة الخاصين بالقلعة الحمراء الذي تم الإعلان عنه رسميًا منذ أيام.

خلاف بين الشناوي والأهلي

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" رشح الراعي الجديد للنادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لتصوير الاعلان الخاص به عقب العودة المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات.

وتابع: جاء ترشح الراعي مقابل 5 مليون جنيه ولكن الحارس فوجئ برفض إدارة النادي الأهلي تصوير الاعلان وترشيح لاعب أخر وهو إمام عاشور من قبل إدارة القلعة الحمراء".

وأضاف: محمد الشناوي قرر الحديث مع مسؤولي النادي الأهلي في أزمة تصوير الاعلان الخاص بالراعي الجديد عقب العودة من الإمارات والمشاركة في السوبر المصري.

يذكر أن الأهلي يواجه فريق مودرن فيوتشر، اليوم الخميس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.