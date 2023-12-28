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أحمد جودة - القاهرة -

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود جنش، لاعب مودرن فيوتشر بالاعتذار عن تصريحاته بشأن تصريحاته، التي تحدث فيها عن عدم اختياره لقائمة منتخب مصر.

ميدو: على جنش الاعتذار عن تصريحاته المتهورة تجاه فيتوريا

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جزء من تصريحات جنش نابع من دوره للفريق، يبرز في المؤتمر الصحفي ما يقدمه النادي وزملائه اللاعبين".

وأضاف: "يجب حساب جنش على التصريحات.. هذه التصريحات ستضعه تحت الضغوط أمام الأهلي.. وهذه تصريحات متهورة".

وتابع: "اتهام غير حقيقي من جنش لروي فيتوريا.. أعرف فيتوريا جيدًا، وأنه يذاكر جميع اللاعبين في الدوري".

وأكمل: "أعتقد أن علاء ميهوب لم يكن على علم بتصريحات جنش في المؤتمر، أو أي مسئول آخر في النادي، مسئولو النادي لن يقبلوا بتلك التصريحات".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا يقوم بالأسلوب الصحيح في اختيار القائمة، مع ضرورة اختيار لاعبين شباب، وعلى محمود جنش الخروج ببيان اعتذار عن هذه التصريحات".