نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة وحقيقة رحيل أليو ديانج وخلاف الشناوي مع إدارة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ميدو: قرارات لجنة المسابقات مستفزة



أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن عقوبات لجنة المسابقات على أحداث مباريات نصف نهائي كأس سوبر الأبطال مستفزة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لجنة المسابقات قررت عقاب محمد إبراهيم بالإيقاف 4 مباريات".

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ميدو يكشف عبر الريمونتادا تفاصيل صفقة أليو ديانج

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق تفاصيل صفقة مغادرة أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي عن صفوف الأحمر في يناير القادم.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا: "وصلت إلى معلومات من أصدقائنا في قطر.. أليو ديانج سيغادر الأهلي بنسبة كبيرة في الشتاء القادم".

وأضاف: "أليو ديانج بنسبة 95% سينضم لنادي قطر القطري في يناير القادم، بديلًا للاعب العراقي، بشار رسن".

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مبلغ ضخم.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق في يناير

أكد الإعلامي إسلام صادق، اقتراب المالي أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل بعد العروض التي وصلته من أكثر من دوري أوروبي وعربي في الفترة الماضية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":إدارة النادي الأهلي تعلم برغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في عدم استمرار المالي أليو ديانج مع الفريق في الفترة القادمة خاصة بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة واهمها كأس العالم للأندية في السعودية.

وتابع: هناك رغبة في الأهلي بالحصول على 5 مليون دولار لبيع ديانج في يناير المقبل خاصة أن لديه عرض قطري واخر سعودي.

خلاف حاد بين الأهلي ومحمد الشناوي لهذا السبب

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن هناك خلاف نشب بين محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وإدارة القلعة الحمراء بسبب تصوير اعلان لإحدى الرعاة الخاصين بالقلعة الحمراء الذي تم الإعلان عنه رسميًا منذ أيام.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" رشح الراعي الجديد للنادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر لتصوير الاعلان الخاص به عقب العودة المشاركة في كأس السوبر المصري بالإمارات.