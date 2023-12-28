محمد عبد الله: مباراة فيوتشر سهلة للأهلي.. والسوبر أهلاوي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر المصري في مباراته غدا أمام مودرن فيوتشر.

محمد عبد الله: مباراة فيوتشر سهلة للأهلي

وقال عبد الله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "مباراة فيوتشر في المتناول بالنسبة للأهلي عكس سيراميكا التي كانت صعبة وفاز بصعوبة بالغة خلال الوقت القاتل".

وأضاف: "جماهير الأهلي ستملىء مدرجات مباراة نهائي السوبر أمام فيوتشر والمباراة ستكون سهلة".

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

موعد مباراه الأهلي ومودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء الغد على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.