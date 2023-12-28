نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 - 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل الأهلي المباراة في نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعد حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، خلال 9 مشاركات له في البطولة، حيث احتضنت المملكة العربية السعودية البطولة وحقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وبعد ذلك خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين، ونجح في تخطي أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحصد البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".