نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق الاهلى مواجهة نظيره مودرن فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء غدًا الخميس، في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 - 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مودرن فيوتشر

ويدخل الأهلي المباراة في نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعد حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، خلال 9 مشاركات له في البطولة، حيث احتضنت المملكة العربية السعودية البطولة وحقق الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1، وبعد ذلك خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين، ونجح في تخطي أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحصد البرونزية.

من المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ورامي ربيعة - على معلول.

خط الوسط: كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: بيري تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائى كأس السوبر المصري

تذاع مباراة الاهلى ومودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات "أبو ظبي" الرياضية و"قناة أون تايم سبورتس".