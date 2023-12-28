نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برايتون وتوتنهام اليوم الخميس 28-12-2023 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، لمواجهة نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير أمام برايتون

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق برايتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.