نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره فريق برايتون، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو، بن ديفيز، كريستيان روميرو، إيمرسون رويال.

خط الوسط: باب سار، أوليفر سكيب، بيرنان جونسون.

خط الهجوم: هيونج مين سون، كولوسيفسكي، ريتشارليسون.